"الأوقاف": إغلاق مسجد النور أدى للاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف اجتمع مع مديري المديرات بكافة المحافظات، وأعلن أن كل مديرية مسؤولة بشكل كامل عن تطبيق الاجراءات الاحترازية في المساجد وعند عدم تطبيق الاجراءات في أي مسجد لابد من إغلاقه لفترة معينة.

وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن وزير الأوقاف قام بتشكيل لجنة للتنسيق مع السادة مديري المديرات في اتخاذ الإجراء المناسب مع المساجد الغير ملتزمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى الأغلاق.

ولفت إلى أن غلق مسجد النور في العباسية أدى لاهتمام المصلين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تلقاء نفسها خوفًا من إغلاق المساجد.

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