البابا تواضروس: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية مبعث بهجة حقيقية للمصريين (فيديو)

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:07 ص
شيماء حسن
أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة الكاتدرائية في ليلة قداس عيد الميلاد منذ توليه الرئاسة.

وقال "البابا تواضروس" في حواره على فضائية "النيل للأخبار ""زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تقليد رائع ويصحح حاجات كثيرة وهو مبعث بهجة حقيقية ليس للأقباط فقط ولكن للمصريين ككل".

وأضاف "هي زيارة قصيرة من 10 إلى 12 دقيقة ولكن أثرها واسع جدا جدا والمعنى اللي ورائها كبير جدًا، وهذا الدور الذي يجب أن يقوم به ليؤكد أنه رئيس لكل المصريين".

وتابع البابا تواضروس "شيء جميل أن يقوم سيادة الرئيس في مطلع العام بتهنئة المصريين من الكاتدرائية

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