مكافحة الإدمان: 30 ألف موظف في الدولة تقدموا للصندوق للعلاج

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:19 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق قام بالكشف عن 300 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة، لا سيما في الوظائف العليا، ونسبة الإدمان بين الموظفين في البداية كانت 8%، والآن النسبة انخفضت لأقل من 2%، مشيرًا إلى أن الصندوق يركز على الكشف في الجهاز الإداري للدولة على المناطق الحيوية التي تمس المواطن.

وتابع "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الصندوق يقدم العلاج مجانًا وفي سريا كاملة، وعدد الذين قاموا بالتواصل مع الصندوق أكثر من 132ألف مواطن من بينهم 30ألف موظف من الجهاز الإداري للدولة.

ولفت إلى أن الموظف الإداري للدولة إذا تقدم للعلاج طواعية للصندوق، فلن يكون تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن مخدر الحشيش هو الاول في نسبة التعاطي بين المصريين بنسبة 50% يليه الترمادول، ثم الاستروكس الذي انخفض تعاطيه خلال الفترة الأخيرة.

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