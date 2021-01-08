مكافحة الإدمان: انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحفلات المدرسية من 12 لـ2%

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قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق قام بالكشف على ما يقرب من 8 آلاف سائق حافلات مدرسية خلال هذا الترم فقط، واكتشف وجود 170 متعاطي مخدرات بين سائقي الحفلات.



وتابع "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن نسبة التعاطي ما بين سائقي الحافلات المدرسية في عام 2015 كانت 12%، ولكنها انخفضت لـ2% خلال الفترة الحالية.



وأشار إلى أن الكشف على الإدمان غير قاصر فقط على سائقي الحافلات المدرسية، ولكن على سائقي الحافلات والمركبات على الطرق العامة بالتعاون مع الشرطة.

