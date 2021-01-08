البابا تواضروس: وباء كورونا جرس إنذار من الله.. وقرار إغلاق الكنائس للحفاظ على الصحة (فيديو)

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن وباء كورونا يمثل جرس إنذار من الله للإنسان الذي تكبر في عيون نفسه.



وأضاف "البابا تواضروس" في حواره على فضائية "النيل للأخبار" إن قرار إغلاق الكنائس بسبب كورونا كان للحفاظ على سلامة الناس، مشيرًا إلى أن الانتقادات التي توجه للكنيسة بسبب هذا القرار اغلبها من أشخاص أغراضهم خبيثة ومهووسين بالشهرة.



وتابع "اتخذنا الإجراءات اللازمة وكلنا ثقة أن الله سيحرسنا ويحرس بلدنا، وكورونا جعلنا نمر بتجربة صعبة واختلفت حياتنا عن ذي قبل، ونشكر الله لكون المسئولين في بلدنا تنبهوا مبكرا للوباء".



