أرسنال يعالج أزمته الاقتصادية بحل سريع

تحاول أندية الدوري الإنجليزي مجابهة الآثار الجانبية للأزمة الاقتصادية الناجمة عن اانتشار فيروس كورونا.





وأكد نادي آسنال الإنجليزي أمس الخميس حصوله على قرض قصير الأجل بقيمة 120 مليون جنيه أسترليني.





وجاءت هذه الخطوة بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.





وأوضح النادي أن هذه الأموال ستتدفق إليه في شكل مساعدات كورونا من البنك المركزي البريطاني (بنك أوف إنجلترا) وسيتم سداددها في مايو المقبل.



