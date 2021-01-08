المصائب تلاحق ميلان عقب الخسارة من يوفنتوس

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي ضربة موجعة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد سقوطه على ميدانه ووسط جمهوره على يد فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.


ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن التركي هاكان تشالهانوجلو، لاعب وسط ميلان، تعرض لكدمة في الكاحل خلال مواجهة يوفنتوس، وقد يغيب عن مباراة الروسونيري المقبلة ضد تورينو .


وأشار الموقع الإيطالي إلى أن حالة تشالهانوجلو لا تزال بحاجة إلى التقييم، لكن هناك مخاوف من إصابته التواء قد يمنعه من اللعب ضد تورينو.

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