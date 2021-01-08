البابا تواضروس: اكتشاف لقاحات فيروس كورونا "طوق نجاة".. ونسبة نجاحها مبشرة (فيديو)

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن اكتشاف لقاح فيروس كورونا بمثابة طوق نجاة، مشيرًا إلى أن اللقاحات تمثل طوق نجاه للبشرية كلها.



وأضاف "البابا تواضروس" في حواره على فضائية "النيل للأخبار" إن ظهور اللقاح ينزع الخوف ويعطي السلام والهدوء داخل النفس وهو تأكيد بأن حياتنا كبشر تبدأ وتنتهي عند الله.



وتابع "نسبة نجاح اللقاحات المعلن عنها مبشرة واللقاح أن لم يعالج لن يضر"، مشيرًا إلى أن رسالة العام الجديد هي الفرح وهي بشقين على الإنسان أن يسعد ويسعد من حوله، وبواعث الفرح من حولنا عديدة وعلينا أن نسعد بها لأنها رحمة من الله".

