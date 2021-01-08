حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس





وقال: تردد ان هناك ظهور لتماف إيريني في قداس عيد الميلاد المجيد الذي كان يتراسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وفى الحقيقة الصور والفيديوهات المتداولة ليس ظهور حقيقى وإنما هي احدي الراهبات كانت تصلي القداس.







تابع "حليم " فى تصريحات خاصة للفجر: ورجاء عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وحينما يكون هناك أمر ستعلنه الكنيسة سواء عن طريق قداسة البابا نفسه أو عن طريق المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية.

نفى القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ما تداول من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك من شائعات لظهور الراهبه الشهيرة تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد المجيد الذى ترأسه البابا تواضروس أمس الأربعاء من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.