شاهد.. تعليق ناري من إبراهيم عيسى على الشماتة في موت "وحيد حامد"

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أعرب الإعلامي، إبراهيم عيسى، عن ذهوله من شماتة الإسلاميين في موت السيناريست الكبير وحيد حامد.



وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس: "مذهول من الاسلاميين اللي بشمتوا في الموت".



وأضاف "وصلت بيكم الوضاعة أنكم تشمتوا في الموت، وحيد حاكد وصلت إلى النجاح والعظمة وربنا كرمه بابن مخرج مبدع وزواج ناجح على مدى أربعين أو خمسين سنة واحترام واسع وتكريم من اكبر مهرجان في الدولة وبكاء زملائه من فرط الحب له".



وتابع "هو انتوا بتعتبروا الموت في حد ذاته عقوبة، ايه النفس التي تغطس في الوضاعة لدرجة أنها تشمت في الموت، وفي النهاية سيظل وحيد حامد علما من الأعلام وراية من الرايات وحجرا من أحجار الأهرامات الفنية في مصر".

