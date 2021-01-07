عاجل.. إغلاق الطريق الإقليمي بالفيوم أمام حركة السيارات لوجود شبورة مائية كثيفة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن غلق الطريق الدائري الإقليمي القادم من الخطاطبة اتجاه الطريق الصحراوي والقادم من الفيوم اتجاه الصحراوي أمام حركة السيارات لوجود شبورة مائية كثيفة.



وأكد مدير الإدارة على الخدمات بتكثيف التواجد المروري بالطريق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.



وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.