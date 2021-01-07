عاجل.. إغلاق الطريق الإقليمي بالفيوم أمام حركة السيارات لوجود شبورة مائية كثيفة

الخميس 07/يناير/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن غلق الطريق الدائري الإقليمي القادم من الخطاطبة اتجاه الطريق الصحراوي والقادم من الفيوم اتجاه الصحراوي أمام حركة السيارات لوجود شبورة مائية كثيفة.

وأكد مدير الإدارة على الخدمات بتكثيف التواجد المروري بالطريق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

أخبار تهمك

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 6 ساعات

مرشح جديد لخلافة كومان في برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

باتشيكو يطالب إدارة الزمالك بضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 26 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

منذ ساعة و 7 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يشترط على مصطفى محمد للموافقة على رحيله

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ أقل من ساعتين

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ ثلث ساعة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

10:29 م

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

11:18 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

04:18 م

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى