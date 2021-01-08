أحمد مجاهد: الشروط الحالية لن تسمح لي بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة (فيديو)

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد كرة القدم، إن هذه اللجنة تسمى لجنة "التطبيع"، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة تم ابتكارها، لأن كثير من الدول تتدخل في اتحادات الكرة، فتكون هذه اللجان تفاديا لأي تدخل.

وأضاف "مجاهد" خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس: "أن هذه اللجنة ليست نموذج محبب لدى الفيفا، ففى جزر القمر وهاييتي وكوت ديفوار لجان "تطبيع"، والأخيرة تريد الذهاب إلى المحكمة الدولية بسبب قرار الفيفا، بينما فى مصر الأمر معكوسا".

وأضاف "بعد مباراة جنوب أفريقيا فى يوم 7 يوليو عام 2019، بالبطولة الأفريقية، استقال المجلس، مع الاستمرار فى تنظيم البطولة، ولكن فى لائحة الاتحاد، كان لابد أن يقوم المدير التنفيذي بتيسير العمل لمدة 3 شهور، ويدعو للانتخابات، يوم 19 يوليو أقيم نهائي الأمم الأفريقية، بحضور شخصيات كبرى، وعقد اجتماع قبل النهائي، وتم الاتفاق على تأجيل الانتخابات، ومن المرات النادرة أن يصدر قرار من الفيفا 20 أغسطس، وحددوا مهام، وهي تسيير الأمور، وتعديل اللائحة، والتأكد من توافق مع قواعد الاتحاد، وتنظيم جمعية عمومية، من 20 أغسطس، وحتى 31 يوليو 2020".

وتابع مجاهد: "هناك تعارض وتضارب بين كلام المسئولين وأفعالهم، فالشروط كانت تنطبق على من استقالوا، فمن يجلس على الكرسي يضيق الشروط، ليمنع الآخرين من الترشح، وأيضا لن يسمح لي بالترشح للانتخابات المقبلة".

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