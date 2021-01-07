مصطفى بكري: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام (فيديو)

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قال الإعلامي مصطفى بكري، وعضو مجلس النواب، إن التغيير الحكومي قد أوشك، معقبا: "تغيير حكومي أو تعديل وزاري.. معنديش معلومة مؤكدة".



وأشار "بكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن لديه معلومات تفيد أن عدد من الوزراء سيرحلوا عن الحكومة، منوها بأن التعديل أو التغيير الوزاري سيكون قريبا، وربما يكون خلال أيام بعد انعقاد مجلس النواب.

