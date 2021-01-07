معتز عبد الفتاح: ترامب يعشق السلطة وعينه على انتخابات 2024

الخميس 07/يناير/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل يعشق السلطة، ويريد الاستمرار في السلطة، وبما أنه خرج منها فهو يُخطط للرجوع لها مرة أخرى".

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "باختصار" عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس: "ترامب يريد صناعة مظلومية تاريخية أنه صاحب الشرعية المسروقة، لذا يقول إنه فاز بالانتخابات، وأن بايدن ليس له شرعية في الحكم، زي مرسي كده اللي كانوا بيقولوا إنه عنده شرعية إلهية وإن اللي مش مصدق يبقى خاين".

وتابع: "ترامب يريد بما يفعله أن يكون زعيم المعارضة الشرعي في السنوات الأربع القادمة وعينه على الانتخابات الأمريكية في 2024، وهو مش عبيط، هو باحث عن السلطة ويعلم ما يفعله جيدا".

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