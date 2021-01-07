تأجيل مباراة كفر الشيخ وبلدية المحلة في القسم الثاني



وجاء قرار تأجيل المباراة بسبب إكتشاف 12 إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي بلدية المحلة عقب ظهور نتائج التحاليل الطبية.



ومن المقرر إقامة اللقاء يوم الإثنين 17 يناير الحالي، بملعب كفر الشيخ.

قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني، تأجيل مباراة كفر الشيخ وبلدية المحلة، التي كانت مقررة في الثانية والنصف من عصر الجمعة، بالجولة السابعة لدوري القسم الثاني.