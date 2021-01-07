٢٠ لاعبا في قائمة سبورتنج لمواجهة مالية كفر الزيات غداً





أعلن أحمد فاروق المدير الفنى لفريق سبورتنج عن اختيار 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعداداً لمباراة مالية كفر الزيات المقرر لها فى الثانية ونصف ظهر غداً الجمعة على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السابعة من مجموعة بحرى بالقسم الثانى .





ضمت القائمة كلا من : يوسف رحومه ، سعيد الجوهرى ، محمد مجدى ، طلعت بكر ، وائل عصام ، إسلام قورة ، أحمد سمير ، محمد رمضان ، وائل مصطفى ، مروان أحمد ، أحمد السيد ، سيف الخشاب ، على عوض ، محمد سمير ، مروان السيد ، عبد الله سمير ، على دياب ، عصام بلح ، أحمد عبد الستار .

ويحتل سبورتنج المركز السادس برصيد 8 نقاط بينما يأتى مالية كفر الزيات فى المركز السابع برصيد7 نقاط .



