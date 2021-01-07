٢٠ لاعبا في قائمة سبورتنج لمواجهة مالية كفر الزيات غداً

الخميس 07/يناير/2021 - 11:22 م
سبورتنج
سبورتنج
إسلام عودة

أعلن أحمد فاروق المدير الفنى لفريق سبورتنج عن اختيار 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعداداً لمباراة مالية كفر الزيات المقرر لها فى الثانية ونصف ظهر غداً الجمعة على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السابعة من مجموعة بحرى بالقسم الثانى . 

ضمت القائمة كلا من : يوسف رحومه ، سعيد الجوهرى ، محمد مجدى ، طلعت بكر ، وائل عصام ، إسلام قورة ، أحمد سمير ، محمد رمضان ، وائل مصطفى ، مروان أحمد ، أحمد السيد ، سيف الخشاب ، على عوض ، محمد سمير ، مروان السيد ، عبد الله سمير ، على دياب ، عصام بلح ، أحمد عبد الستار .
 
ويحتل سبورتنج المركز السادس برصيد 8 نقاط بينما يأتى مالية كفر الزيات فى المركز السابع برصيد7  نقاط .

أخبار تهمك

الزمالك يشترط على مصطفى محمد للموافقة على رحيله

منذ أقل من ساعتين

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 5 ساعات

ليس سانت إيتيان.. عرض فرنسي جديد للتعاقد مع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

منذ ثلث ساعة

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مرشح جديد لخلافة كومان في برشلونة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 6 ساعات

في وجود الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والفرق المتأهلة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

10:29 م

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

09:31 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

04:18 م

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى