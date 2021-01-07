تريكة وبيبو وشيكو في قائمة سرس الليان لمواجهة كوكاكولا بالقسم الثاني

Advertisements

يلتقي فريق كوكاكولا مع فريق سرس الليان، في الثانية والنصف من عصر الجمعة، بملعب الدفاع الجوي الفرعي، بالجولة الثامنة لدوري القسم الثاني.



وتشمل قائمة الفريق السرساوي، تواجد 21 لاعب وهم،أحمد عبد الرازق، محمد عصام ديدا، أمين عبد الموجود، حراس مرمى، ومحمود شيحة، وأحمد عيد، وحلمي أحمد، وأحمد طلعت، ومحمد سعيد كشري، وأحمد شيكو، وأحمد سعيد، وسيد منير، وأحمد بديوي، ومحمد حسين تريكة، وخالد علي بيبو، ومحمد رمضان حله، وأحمد عبد الله ريعه، وأحمد ناصر، وشرف هيكل، ومحمد كمال ميدو، وحربي محمود، ونادر النويهي.



وخرج من القائمة محمد خيري، وأحمد جمال للإصابة، بجانب غياب محمد عبد الرحمن عنبة، العائد من الإصابة.