"البيتكوين" تسجل رقما قياسيا تاريخيا جديدا

ارتفع سعر عملة "البيتكوين" الرقمية، اليوم الخميس، إلى مستوى قياسي تاريخي متجاوزا عتبة 40 ألف دولار أمريكي.

وتفيد بيانات موقع "CoinDesk" بأن سعر "البيتكوين" قفز خلال التداولات التجارية حتى الساعة 18:14 بتوقيت غرينيتش بنسبة 8.5% مسجلا مستوى 40013 دولارا أمريكيا، ما يمثل رقما قياسيا جديدا.

وصعدت عملة "البيتكوين" بحوالي 200% منذ العام 2020، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، الذين جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة، وبفضل توقعات أن تصبح طريقة دفع سائدة في العالم.

و"البيتكوين" عملة رقمية لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو "بلوكتشين"، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.

وفي 5 يناير أصدر بنك الاستثمار "جيه بي مورغان" تقريرا قال فيه إن عملة "البيتكوين" برزت كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات تصل إلى 146 ألف دولار إذا ترسخت كأصل استثماري آمن.