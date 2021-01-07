الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

الخميس 07/يناير/2021 - 11:18 م
والتر بواليا
والتر بواليا
محمد الصو
يستعد الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، للظهور الأول مع فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، بالدوري العام.

واستقر النادي الأهلي، على منح اللاعب القميص رقم 26  ليخوض به باقي مباريات الموسم الجاري، بعدما تم قيده بالساعات الأخيرة.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ضم بواليا إلى قائمة الفريق التي دخلت معسكر مغلق استعدادًا للمواجهة المرتقبة بالدوري العام.

وأعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة، لمدة 4 مواسم مقبلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء غدٍ الجمعة على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

والتر بواليا رياضة رقم والتر بواليا الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 6 ساعات

ليس سانت إيتيان.. عرض فرنسي جديد للتعاقد مع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مرشح جديد لخلافة كومان في برشلونة

منذ 35 دقيقة

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ ساعة و 7 دقيقة

في وجود الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والفرق المتأهلة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يشترط على مصطفى محمد للموافقة على رحيله

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

منذ 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

10:29 م

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

09:31 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

04:18 م

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى