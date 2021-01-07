معتز عبد الفتاح: هناك خطر وجودي على الدول العربية ولابد من الاتحاد

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك خطر وجودي على الدول العربية ولابد من الاتحاد، متابعا: "ضعفنا وانقسامنا كعرب يغري الأطراف الأخرى لتتدخل في ملفاتنا".



أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "باختصار" عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس: "نحن أملنا أن تكون المصالحة العربية مع قطر مصالحة جادة، نحن متفائلون ولكنه تفاؤل مشوب بالحذر".



تابع: "هناك خطوة اتُخذت نحو المصالحة وأنا على يقين أنها اتُخذت بعد حسابات معمقة للغاية، ودبلوماسية مصر وأجهزتها ليسوا من النوع الذي يرمي نفسه في أحضان أحد دون حسابات".



استكمل: "أملي أن تكون قطر جادة في المصالحة، وربنا قال (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)، ونقول يا رب ألّف بين قلوبنا، ونفسي أشوف قطر بتدفع فلوس في الخير لأي دول عربية".

