استشاري يوجه نصائح للتعجيل باستعادة حاستي الشم والتذوق بعد التعافي من كورونا

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قال الدكتور آدم محمد آدم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إن فقدان حاستي الشم والتذوق أحد أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذه المتعافي من الفيروس سوف يستردها بعد فترة طويلة نسبيًا.



ونصح "آدم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس بالتعجيل في استخدام فيتامين سي وفيتامين زنك لأنه يساعد على استرداد حاستي الشم والتذوق.



وأشار إلى أن السبب في شم روائح كاذبة وغير حقيقية خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا هو الضغط على المستقبلات الحسية العلوية الذي يعطي إحساس كاذب بوجود روائح غير موجودة.



وحذر من التدخين أو تناول الشيشة خلال هذه الفترة، كما أوضح أن استنشاق البخار بالقرنفل ليس له علاقة بفيروس كورونا ولا يساعد في استعادة الحاستين.



وأوضح أن فيروس كورونا أول ما يهاجم يهاجم الرئتين وهو ما تسبب في حدوث جلطات رئوية كانت السبب في أزمة الأكسجين الحالية، موجهًا نصيحة إلى مرضى الجيوب الأنفية بضرورة تناول فيتامين سي والابتعاد عن التيارات الهوائية العنيفة والأماكن المزدحمة.