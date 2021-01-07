محمد حليم يعلن قائمة حرس الحدود لمباراة بيلا

كالتالي:



حراسة المرمى: علي فرج _ محمد فوزي.



الدفاع: مصطفي حجاب _ خالد سامي _ محمد أسعد _ محمد أحمد عبدالله _ مؤمن عوض _ عبد الله جمعة _ محمود جمعة.



الوسط: مصطفي أمين _ محمود عبده _ مؤمن إبراهيم _غريب ياسر _ وليد عادل _ أحمد قطاوي.



الهجوم: أحمد حسني _ مصطفي صبحي _ محمد عيد _ محمو أبوجودة _ مصطفى زيكو.



ويحتل حرس الحدود المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بينما يحتل بيلا المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط.







يستضيف ستاد بالمكس بالإسكندرية، في الثانية والنصف من عصر الجمعة، مباراة حرس الحدود وبيلا التي تقام ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني في تمام الساعة الثانية عصرًا.وقد أعلن محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود عن قائمة الفريق التي سيخوض بها اللقاء وجاءت