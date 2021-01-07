محمد حليم يعلن قائمة حرس الحدود لمباراة بيلا

الخميس 07/يناير/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
بسنت علام

يستضيف ستاد بالمكس بالإسكندرية، في الثانية والنصف من عصر الجمعة، مباراة حرس الحدود وبيلا التي تقام ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني في تمام الساعة الثانية عصرًا.

وقد أعلن محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود عن قائمة الفريق التي سيخوض بها اللقاء وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: علي فرج _ محمد فوزي.

الدفاع: مصطفي حجاب _ خالد سامي _ محمد أسعد _ محمد أحمد عبدالله _ مؤمن عوض _ عبد الله جمعة _ محمود جمعة.

الوسط: مصطفي أمين _ محمود عبده _ مؤمن إبراهيم _غريب ياسر _ وليد عادل _ أحمد قطاوي.

الهجوم: أحمد حسني _ مصطفي صبحي _ محمد عيد _ محمو أبوجودة _ مصطفى زيكو.

ويحتل حرس الحدود المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بينما يحتل بيلا المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط.


أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين

في وجود الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والفرق المتأهلة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ ساعة

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يشترط على مصطفى محمد للموافقة على رحيله

منذ ساعة و نصف

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مرشح جديد لخلافة كومان في برشلونة

منذ 33 دقيقة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

ليس سانت إيتيان.. عرض فرنسي جديد للتعاقد مع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 6 ساعات

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يطالب إدارة الزمالك بضم صفقة الموسم

منذ 35 دقيقة

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

10:29 م

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

09:31 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

04:18 م

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى