باتشيكو يطالب إدارة الزمالك بضم صفقة الموسم

الخميس 07/يناير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع أسامة جلال مدافع فريق إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء طلب باتشيكو بالتعاقد مع أسامة جلال، بعد مشاهدة بعض المباريات له وإعجابة بمستواه وقدراته.

ويسعى باتشيكو في التعاقد مع مدافع جديد خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بسبب النقص العددي الذي يواجه الفريق في الخط الخلفي بسبب الإصابات.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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