أسعار النفط تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات مع تراجع المعروض

الخميس 07/يناير/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
واصلت أسعار النفط  الارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع المعروض من الخام.

وتواصل أسعار الخام مكاسبها بعد أن قررت السعودية خفض طوعي لإنتاجها النفط بنحو مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.

وكانت إدارة معلومات الطاقة كشفت بالأمس عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.

وتجاهل الخام الدراما السياسية التي حدثت في الكونجرس بالأمس، لكن المستثمرين ركزوا على آمال التحفيز مع فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس الشيوخ.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.4 بالمائة إلى 50.83 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم مارس بنسبة 0.1 بالمائة إلى 54.34 دولار للبرميل.

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