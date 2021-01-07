"بيتكوين" يكسر حاجز 40 ألف دولار خلال تعاملات اليوم

كسرت عملة البيتكوين مستوى 40 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، للمرة الأولى على الإطلاق.





وتواصل العملة المشفرة الأكبر عالمياً مكاسبها القوية بأكثر من 35 بالمائة منذ بداية العام الجاري.





ودفعت المكاسب القيمة السوقية للبيتكوين أعلى 800 مليار دولار، مما جعل القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة تتجاوز مستوى تريليون دولار.





وبحلول الساعة 6:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت البيتكوين بنحو 15.7 بالمائة إلى مستوى 40.37 ألف دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخها.





كما ارتفعت الإيثريوم بنحو 11 بالمائة إلى 1269.6 دولار، بينما تراجعت تيثير بنسبة 0.1 بالمائة إلى دولار واحد.





في حين قفزت الريبل بنحو 45 بالمائة لتكون أكبر الرابحين في قائمة الخمسة الكبار لتصل إلى مستوى 0.3601 دولار، كما ارتفعت الليتكوين بنحو 3.7 بالمائة 171.3 دولار.





وخلال نفس الفترة، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 1.074 تريليون دولار، مقارنة مع 962 مليار دولار قبل 24 ساعة مضت.