"بيتكوين" يكسر حاجز 40 ألف دولار خلال تعاملات اليوم

الخميس 07/يناير/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
كسرت عملة البيتكوين مستوى 40 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، للمرة الأولى على الإطلاق.

وتواصل العملة المشفرة الأكبر عالمياً مكاسبها القوية بأكثر من 35 بالمائة منذ بداية العام الجاري.

ودفعت المكاسب القيمة السوقية للبيتكوين أعلى 800 مليار دولار، مما جعل القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة تتجاوز مستوى تريليون دولار.

وبحلول الساعة 6:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت البيتكوين بنحو 15.7 بالمائة إلى مستوى 40.37 ألف دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخها.

كما ارتفعت الإيثريوم بنحو 11 بالمائة إلى 1269.6 دولار، بينما تراجعت تيثير بنسبة 0.1 بالمائة إلى دولار واحد.

في حين قفزت الريبل بنحو 45 بالمائة لتكون أكبر الرابحين في قائمة الخمسة الكبار لتصل إلى مستوى 0.3601 دولار، كما ارتفعت الليتكوين بنحو 3.7 بالمائة 171.3 دولار.

وخلال نفس الفترة، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 1.074 تريليون دولار، مقارنة مع 962 مليار دولار قبل 24 ساعة مضت.

أخبار تهمك

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ ساعة و 7 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ليس سانت إيتيان.. عرض فرنسي جديد للتعاقد مع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

في وجود الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والفرق المتأهلة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مرشح جديد لخلافة كومان في برشلونة

منذ 35 دقيقة

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

منذ 18 دقيقة

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يشترط على مصطفى محمد للموافقة على رحيله

منذ أقل من ساعتين

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

10:29 م

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

09:31 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

04:18 م

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى