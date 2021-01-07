السيسي يصدر قرارًا بأسماء المعينين في برلمان 2021 خلال ساعات

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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيصدر قرارًا خلال ساعات، بأسماء المعينين في مجلس النواب الجديد 2021.



وتصدرت أسماء المعينين في مجلس النواب 2021 من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بعدما أن حملت تلك الأسماء مفاجآت بالجملة.



ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء، وخلال ساعات يتم الإعلان رسميا عن 28 اسما سيتم تعيينهم بالبرلمان، والذين يعينهم رئيس الجمهورية ضمن نسبة الـ٥٪ المقررة بالدستور وقانون مجلس النواب.



ووفقا للنائب مصطفي بكري عضو البرلمان فإنه من المتوقع أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسماء المعينين بمجلس النواب اليوم الاربعاء، مرجحًا دعوة الرئيس لعقد المجلس الأحد المقبل 10 يناير.



ووفقا لقانون مجلس النواب يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس، أي ٢٨ عضوا، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن المعينين في مجلس النواب 2021 من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي:



- تم اختيار عدد من الإعلاميين والصحفيين لتمثيل أبناء المهنة في المجلس وهم: الصحفي عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة دينا عبد الكريم، الإعلامية بالتليفزيون.



- الشق الديني برز ضمن الاختيارات حيث تم تعيين الشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء.



- أما ملف النقابات المهنية سيكون ممثلا عنه كل من المهندسة إيمان العجوز، رئيس لجنة الإعلام بنقابة المهندسين في القاهرة، والدكتور محمد جمال السعيد، طبيب النساء والتوليد.



- على الجانب الرياضي تم اختيار حسام غالي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وحازم إمام، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، وآية مدنى، عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، ومحمد عمر، المدير الفني للاتحاد السكندري.



- ومن بين الشخصيات العامة المعينة إبراهيم هنيدي، وزير العدالة الانتقالية الأسبق، نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي سابقًا، درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق، فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، سحر عطية، رئيس قسم الهندسة المعمارية بحلوان، السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، داليا السعدني، المهندسة المعمارية.



وهناك عدد من الضوابط حددها القانون لا بد أن تتوافر في الأسماء المرشحه للتعيين بمجلس النواب أولها ألا يعين عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى الرئيس مهام منصبه، ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعى، وخسرها.



فيما ذكرت المادة (28) أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس، وشروط تعيين النواب في مجلس النواب مختلفة عن شروط التعيين في مجلس الشيوخ، حيث لم ينص قانون مجلس الشيوخ على شروط خاصة للتعيين فيه لكن النواب حدد شروط التعيين ومنها أن يكون نصف المعينين من السيدات والباقي من ممثلي الخبرات وأصحاب الإنجازات العملية والعلمية من الفئات المختلفة، وكذلك الفئات التي يرى أن لها أولوية بالتعيين عن طريق ترشيح جهات مثل النقابات والمجلس الأعلى للجامعات.