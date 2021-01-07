"الدنيا سداح مداح".. محمد موسى يعلق على تكدس المواطنين داخل مكتب بريد بالمحلة

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أعرب الإعلامي محمد موسى، عن استيائه من تكدس المواطنين أمام مكتب بريد سوق اللبن بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية دون تطبيق للإجراءات الاحترازية.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هى الناس مغيبة ولا الموظفين اللي في المكتب سايبين الدنيا سداح مداح ولا أي حد واخد باله أننا في زمن الكورونا والفيروس منتشر بشكل مخيف هي الناس مش لابسه الكمامات ولا الواحد بيحلم ولا دة كابوس ولا إيه الوضع أنا مش فاهم حاجة.



وناشد "موسى"، الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، ضرورة إحالة المسئولين عن هذا المكتب للتحقيق.

