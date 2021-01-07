"الدنيا سداح مداح".. محمد موسى يعلق على تكدس المواطنين داخل مكتب بريد بالمحلة

الخميس 07/يناير/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
أعرب الإعلامي محمد موسى، عن استيائه من تكدس المواطنين أمام مكتب بريد سوق اللبن بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية دون تطبيق للإجراءات الاحترازية.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هى الناس مغيبة ولا الموظفين اللي في المكتب سايبين الدنيا سداح مداح ولا أي حد واخد باله أننا في زمن الكورونا والفيروس منتشر بشكل مخيف هي الناس مش لابسه الكمامات ولا الواحد بيحلم ولا دة كابوس ولا إيه الوضع أنا مش فاهم حاجة.

وناشد "موسى"، الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، ضرورة إحالة المسئولين عن هذا المكتب للتحقيق.

أخبار تهمك

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ ساعة

مرشح جديد لخلافة كومان في برشلونة

منذ نصف ساعة

في وجود الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والفرق المتأهلة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

باتشيكو يطالب إدارة الزمالك بضم صفقة الموسم

منذ 33 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

ليس سانت إيتيان.. عرض فرنسي جديد للتعاقد مع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين

الزمالك يشترط على مصطفى محمد للموافقة على رحيله

منذ ساعة و نصف

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

10:29 م

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

09:31 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

04:18 م

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى