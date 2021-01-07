السودان "قلق" من خطوة إثيوبية مرتقبة بشأن سد النهضة

الخميس 07/يناير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات

أعرب وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الخميس، عن "قلقه البالغ" من إعلان أديس أبابا المضي قدما في تنفيذ ملء سد النهضة الإثيوبي للعام الثاني.

 

وجاء ذلك في رسالة بعث بها عباس لوزيرة التعاون لجنوب إفريقيا، ورئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، حيث أبدى توجسه من " تنفيذ الملء للعام الثاني، البالغ 13.5 مليار متر مكعب من المياه في شهر يوليو القادم، دون إخطار مسبق ودون توقيع اتفاق أو تبادل للمعلومات مع خزان الروصيرص، ما يعتبر تهديدا مباشرا لسد الروصيرص ولحياة القاطنين على ضفاف النيل".

 

كما أكد الوزير التزام بلاده بمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في أي وقت "حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء".

 

وشدد على أن السودان لا يحتمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة.

 

كما أشاد بالتغير في منهجية التفاوض التي طالب بها السودان عبر إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، والتي تجلت في مذكرة التفاهم التي أعدت من قبلهم، ما حدا بالسودان للمشاركة في اجتماع 3 يناير 2021.

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