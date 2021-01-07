"ثابت": إيران هي القوة الحقيقية التي تزعزع الأمن بالعالم العربي في المقام الأول (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 10:41 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إنه من المعروف أن قناة الجزيرة تديرها وزارة الخارجية القطرية، وفي حالة إنها غيرت مواقفها أكيد "هنغير مواقفنا".

وأضاف مصطفى ثابت خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، من مصلحة العرب جميعا أن يتحدوّا وأن تكون كلمتهم واحدة لمواجهة كل القوى التي تهدف لزعزعة الأمن العربي.

وتابع: القوة الحقيقية اللي بتزعزع الأمن في العالم العربي هي إيران في المقام الأول ثم تركيا وقطر في المقام الثاني.


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قطر تركيا ايران الفجر الدكتور مصطفى ثابت

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