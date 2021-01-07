سماع دوي انفجار ضخم في عدن

الخميس 07/يناير/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
وكالات

أفادت مصادر أمنية ومحلية، مساء اليوم الخميس، بوقوع انفجار ضخم في مدينة عدن جنوب اليمن.

 

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر أمني أن انفجارا عنيفا هز مديرية المنصورة شمال غرب عدن قبل قليل.

 

وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بجانب سور سوق الخضار والفواكه المركزي بمديرية المنصورة ما احدتث دويا عنيفا.

 

وأضاف أن القنبلة وضعت بداخل مقلب قمامة في الفتحة المؤدية إلى معسكر الحزام الأمني بالمديرية، دون وقوع ضحايا بشرية، مشيرا إلى أنه أحدث خسائر مادية.

 

بينما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عين أن انفجارا "ضخما" وقع بالقرب من السجد المركزي في عدن.

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