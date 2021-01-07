الأمراض تحاصر قرية العمار الكبرى بالقليوبية.. ومحمد موسى: "كفاية الوباء اللي إحنا فيه"

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عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة، أهالي قرية العمار الكبرى، التابعة لمركز طوخ، بحافظة القليوبية، بسبب من وجود مصرف بوسط القرية، وانتشار القمامة به وتضرر السكان الشديد من الروائح الكريهة.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "إن المصرف تنمو من خلاله الحشرات وتنبعث منه الروائح الكريهة، وانتشار الزواحف والفئران، وعدم ردم هذا المصرف يهدد بكارثة بيئية خطيرة، لوجوده بين منازل المواطنين.



وناشد "موسى"، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، النظر في مناشدات الأهلي لمنع الأزمات الصحية والبيئية التي تتعرض لها القرية وتهدد سلامة المواطنين.

