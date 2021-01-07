"عام الألفة والأمان".. محمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

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وجه الإعلامي محمد موسى، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني وكل الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، كل سنة وهما طيبين ومصر كلها موحدة تحت راية المحبة والود والأمان والاستقرار والألفة عام ميلادي جديد نتمني أن يبدل الله فيه خوفًا من الوباء طمأنينة، داعين الله أن يعيدها على مصرنا الغالية وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات».

