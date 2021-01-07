مصطفى ثابت: قناة الجزيرة لن تغير سياستها تجاه مصر (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن قناة الجزيرة لن تتخلى عن مذيعي جماعة الإخوان الإرهابية بدعوى أنها تكفل حرية الإعلام ولا تتدخل للسيطرة عليه.

وتابع، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "بكل تأكيد نرحب بالمصالحة لأننا نتعامل مع الشعب القطري وليس النظام".

وأضاف رئيس تحرير موقع جريدة الفجر: "نحن المصريين نسعى دائما إلى الوحدة والتكاتف والتآلف مع جميع الشعوب ولكن أمامنا هدف لا يمكن أن نختلف عليه وهو حماية الدولة من أي عدو مخرب يريد النيل من سيادتنا".

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