تعرف على موعد افتتاح المتحف الكبير (فيديو)

الخميس 07/يناير/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت منة الله طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، إن افتتاح المتحف الكبير خلال العام الجديد 2021.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الافتتاح سيكون عالميا ويحضره العديد من الشخصيات العالمية من ملوك ورؤساء.

وكشفت منة الله طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير أن الإجراءات الاحترازية التي يشهدها العالم جراء فيروس كورونا تؤجل تحديد يوم افتتاح المتحف الذي من المقرر له خلال العام الجاري.

وأشارت منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، إلى أن الحضارة المصرية القديمة يتم تناولها في المتحف الكبير بداية من عصر الأسرات حتى العصر اليوناني الروماني، وهي فترة زمنية ضخمة وتضم ملوك عظماء.

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