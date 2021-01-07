محمد موسى يكشف أسرار لأول مرة عن الشهيد محمد عبد الخالق

الخميس 07/يناير/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي محمد موسى، إن النقيب محمد عبدالخالق، إبن قرية الإصلاح، بمحافظة القليوبية، شهيد القوات المسلحة، والذي استشهد بشمال سيناء، والذي طالته يد الغدر من الجماعات الإرهابية، لم يكن أحد يعلم من ذويه أنه يعمل في شمال سيناء وظل عامين كاملين على هذا الأمر.

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "هو كان معرف أهله وأسرته أنه بيخدم في الإسماعيلية في القصاصين.. وكمان كان عريس جديد متجوز من 3 شهور فقط من المهندسة مروة عادل جندية ولكن يد الغدر والخيانة إختطفته.. نحتسبه عندالله شهيد بإذن الله.

وناشد "موسى"، اللواء عبدالحميد الهجان محفظ القليوبية بسرعة إصدار القرار كنوع من الطبطبة على أسرة الشهيد اللي مفيش أي حاجة في الدنيا هتوفيه حقه هو وأسرته ضروري نطبطب علي أسر الشهداء لأن مفيش حد هيقدم اللي هما قدموه".

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