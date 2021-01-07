تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

الخميس 07/يناير/2021 - 10:29 م
سيرينو
سيرينو
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز بشأن ضم الأوروجواياني سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الأهلي أغلق ملف التعاقدات مع الأجانب خلال الفترة الحالية، بعد ضم الكونغولي والتر بواليا المنضم حديثا للمارد الأحمر.

وتابع، أن سيرينو هو المطلب الوحيد الذي حدده بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء لكن المقابل المادي الذي حدده الفريق الجنوب أفريقي هو سبب تعثر الصفقة.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة في سادس جولات الدوري العام في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السويس.

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والتر بواليا سيرينو رياضة الاهلي

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