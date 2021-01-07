مساعد وزير الداخلية الأسبق: تخفيضات "كلنا واحد" تصل إلى 60%

الخميس 07/يناير/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مبادرة "كلنا واحد" التي تنظمها وزارة الداخلية هي رقم 16، وتتم بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المبادرة تتم داخل أكثر من 700 فرع من فروع وزارة الداخلية وكذلك فروع الشركات المحلات الكبرى.

وتابع أن مبادرة "كلنا واحد" هي مساهمة مهمة من إحدى مؤسسات الدولة وهي وزارة الداخلية، وهدفها رفع العبء عن كاهل المواطن المصري، من خلال تخفيضات على السلع الأساسية والاستراتيجية من 30% إلى 60%، وتستمر من 10 يناير الجاري ولمدة شهر.

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