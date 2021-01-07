مساعد وزير الداخلية الأسبق: قدرنا الاحتفال بأعياد الشرطة وتوديع جنود الوطن بنفس الوقت

الخميس 07/يناير/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قدرنا هو الاحتفال بأعياد الشرطة والقوات المسلحة وفي نفس الوقت نودع جنود من خير جنود الوطن.

ووجّه مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، خالص التعازي لأسرة الشهيد الوطن البطل محمد عبدالخالق، مطالبا بتسمية مجموعة المدارس في محافظته القليوبية على اسمه تخليدا لذكراه، وهو أقل ما يمكن تقديمه للشهيد.

يذكر أن نقيب قوات مسلحة محمد عبد الخالق محمد عطوة، ابن قرية الإصلاح في ميت حلفا بقليوب، قد استشهد في شمال سيناء، وشيعت جنازته أمس الأربعاء بحضور قادة المحافظة.

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