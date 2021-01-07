"مش هنسيب حقك".. محمد موسى ينعى الشهيد البطل النقيب محمد عبدالخالق

Advertisements

نعى الإعلامي محمد موسى، النقيب محمد عبدالخالق، شهيد القوات المسلحة، والذي استشهد بشمال سيناء، بعد إن طالته يد الغدر من الجماعات الإرهابية.



وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الشهيد البطل النقيب محمد عبدالخالق إبن قرية الإصلاح مكانش معرف أهله أنه بيخدم في شمال سيناء وقعد عامين كاملين في شمال سيناء وهو معرف أهله وأسرته أنه بيخدم في الإسماعيلية في القصاصين.. وكمان كان عريس جديد متجوز من 3 شهور فقط من المهندسة مروة عادل جندية ولكن يد الغدر والخيانة إختطفته.. نحتسبه عندالله شهيد بإذن الله.



وتابع موسى، تواصلت مع الزميل الكاتب الصحفي عبدالخالق صلاح، ابن عم الشهيد، ووالد البطل الحاج عبدالخالق عطوه، لافتا أنهم يناشدون الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إطلاق اسم الشهيد على مجمع مدارس الإصلاح الزراعي بمسقط رأسه ليصبح مجمع مدارس الشهيد النقيب محمد عبدالخالق عطوه تخليدًا لذكراه العطره.



وناشد "موسى"، اللواء عبدالحميد الهجان محفظ القليوبية بسرعة إصدار القرار كنوع من الطبطبة على أسرة الشهيد اللي مفيش أي حاجة في الدنيا هتوفيه حقه هو وأسرته ضروري نطبطب علي أسر الشهداء لأن مفيش حد هيقدم اللي هما قدموه".

