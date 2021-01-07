"تقدم الدم لحمايتنا".. محمد موسى يهنئ الشرطة بعيدها الـ69

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هنأ الإعلامي محمد موسى، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، التي تقدم الدم من أجل الحفاظ على مقدرات الدولة وحماية المواطنين من قوى الظلام.



وأشار موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إلى أن وزارة الداخلية أطلق المرحلة السادسة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50%، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين...وذلك من 10 يناير ولمدة شهر، تزامنًا مع الذكرى 69 لأعياد الشرطة.



يأتي ذلك استمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته.

