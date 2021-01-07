إيلون ماسك يتفوق على جيف بيزوس ويتربع على عرش أغنى رجل في العالم

الخميس 07/يناير/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
وكالات

أصبح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الخميس، أغنى رجل في العالم بثروة تجاوزت قيمتها 185 مليار دولار.

 

وتمكن ماسك من تجاوز الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس، بعد ارتفاع قيمة أسهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

 

وتربع بيزوس على عرش أغنى رجل في العالم منذ العام 2017 وتبلغ ثروته الآن 184 مليار دولار.

 

وقفزت أسهم شركة "تسلا" التي التي يملك ماسك 18% منها في البورصة، بنحو 4.9 بالمئة، الأربعاء، بعد يومين من إنهاء أول جلسة تداول في 2021، محققا أرباحا بنسبة 3.4 بالمئة.

 

واستطاع ماسك زيادة ثروته بحوالي 146 مليار دولار في آخر 12 شهرا، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.

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