"هذه بضاعتكم ردت إليكم".. محمد موسى يعلق على اقتحام الكونجرس الأمريكي

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علق الإعلامي محمد موسى، على أحداث العنف التي شهدتها الولايات المتحدة أمس واقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقر الكونجرس، لإعتراضهم على نتيجة الانتخابات الرئاسية.



وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "سبحان الله بيشربوا من نفس الكاس اللي ساقونا منه وعشان كده بقول لهم هذه بضاعتكم ردت إليكك.



وتابع "موسى"، من هنا وجاي محدش يقولي قلعة الحريات والديمقراطية وكلام فاضي زي اللي قعدوا يسوقوه لنا عشرات السنين وإحنا للأسف كان بينا كتير بيصدقوا ولكن التجربة أثبتت أن ولا حريات ولا بتنجان كله طلع أونطه وزيهم زي خرفان البنا لما طلعوا أعلنوا نتيجة مرسي من تلقاء أنفسهم وأعلنوا أنهم مش هيقبلوا أي نتيجة بخلاف اللي هما عايزينها".



وأكمل "موسى"، "العالم يتغير ولا يوجد ثوابت في أي شيء وما علينا إلا أن نحضر أنفسنا لأحداث أخرى من شأنها تغيير كبير في الشرق الأوسط وفي خريطة السياسة العالمية وعلينا أن نتحد ونعمل علي خلع عباءة التبعية وكلامي هنا موجه للجميع ولا أستثني أحدًا لأن اللي جاي صعب.

