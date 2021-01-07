اتحدوا.. محمد موسى يوجه رسالة مهمة إلى القادة العرب

الخميس 07/يناير/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
وجه الإعلامي محمد موسى رسالة إلى القادة العرب، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها الولايات المتحدة أمس واقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقر الكونجرس، لإعتراضهم على نتيجة الانتخابات الرئاسية، وما سيطرأ على الخريطة السياسية العالمية خلال الفترة القادمة.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، يجب على جميع زعماء الدول العربية التخلي عن الخلافات والاتحاد لمواجهة العدو وقوى الشر والظلام التي تريد العبث بالمنطقة.

وتابع، "العالم يتغير ولا يوجد ثوابت في أي شيء وما علينا إلا أن نحضر أنفسنا لأحداث أخرى من شأنها تغيير كبير في الشرق الأوسط وفي خريطة السياسة العالمية وعلينا أن نتحد ونعمل علي خلع عباءة التبعية وكلامي هنا موجه للجميع ولا أستثني أحدًا لأن اللي جاي صعب".

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