محمد موسى: الخريطة السياسية العالمية تحمل الكثير من المفاجآت

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قال الإعلامي محمد موسى، إن الشرق الأوسط سيشهد تغييرات كبيرة خلال الأيام القادمة، لافتا أن الخريطة السياسية العالمية تحمل الكثير من المفاجآت.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "العالم يتغير ولا يوجد ثوابت في أي شيء وما علينا إلا أن نحضر أنفسنا لأحداث أخرى من شأنها تغيير كبير في الشرق الأوسط وفي خريطة السياسة العالمية وعلينا أن نتحد ونعمل علي خلع عباءة التبعية وكلامي هنا موجه للجميع ولا أستثني أحدًا لأن اللي جاي صعب.



وعلق "موسى: على أحداث العنف التي شهدتها الولايات المتحدة أمس واقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقر الكونجرس، لإعتراضهم على نتيجة الانتخابات الرئاسية، قائلا: "سبحان الله بيشربوا من نفس الكاس اللي ساقونا منه وعشان كده بقول لهم هذه بضاعتكم ردت إليكم".

