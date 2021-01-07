ابن عم الشهيد محمد عبد الخالق ينهار باكيًا: "راضيين بقضاء الله"

Advertisements

ناشد صلاح عبد الغفار ابن عم الشهيد البطل النقيب محمد عبدالخالق، ابن قرية الإصلاح، بمحافظة القليوبية، شهيد القوات المسلحة، والذي استشهد بشمال سيناء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إطلاق اسم البطل على مجمع مدارس الإصلاح الزراعي بمسقط رأسه ليصبح مجمع مدارس الشهيد النقيب محمد عبدالخالق عطوه تخليدًا لذكراه.



وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، النقيب محمد عبدالخالق، متزوج منذ 3 شهور ونصف، قضي من بينها شهرين في عمله، لافتا أنه اخفى عليهم عمله في محافظة شمال سيناء دون زوجته التي كانت تعلم جميع تحركاته.



وأنهار صلاح عبد الغفار باكيا على الهواء، قائلا: والد النقيب محمد عبدالخالق تلقى نبأ استشهاد نجله بسعة صدر ورضا بقضاء الله لافتا أنه يحمل كتاب الله ويداوم على الصلاة في المسجد وجميع ذويه يحتسبونه شهيد عند الله وربنا يجعله شفيع لوالديه ويعلى بهم أسمى درجات الجنة.

