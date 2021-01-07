"في منتهى الثبات والرضا".. محمد موسى يطمئن المصريين على صحة عمرو موسى

الخميس 07/يناير/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
طمأن الإعلامي محمد موسى، المصريين على صحة الدبلوماسي عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أجريت تصالًا هاتفيًّا بعمرو موسى كبير وعميد عائلتي وكان في منتهي الثبات والرضا وهو يتحدث وأنا كنت في عالم آخر ولم أدري بنفسي ولا بما يقال لي منه وانهمرت دموعي من فجاعة الخبر بالنسبة لي فهو الأب والصديق والرمز لي ولكل عائلتي.

وتابع، عمرو موسى لديه رضا كبير وثقة أكبر بأنه سيتخطي المحنة وطلب مني الدعاء له وكل محبيه يدعوا له ومرضيتش أعلن أنه أصيب بكورونا ولكن بعد ساعات إنتشر الخبر علي المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا وانطلقت دعوات الآلاف متمنين له الشفاء وكأنها مظاهرة حب والحمد لله حالته مستقرة ومر الآن 10 أيام علي إصابته بهذا الفيروس اللعين وإن شاء الله يتمم الـ 14 يوم ويخرج متعافي.

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