محمد موسى: عمرو موسى دَون روشتة مهمة للتعامل مع جائحة كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
استعرض الإعلامي محمد موسى، مقال عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بجريدة الشرق الأوسط اللندنية تحت عنوان "في قبضة كورونا".

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن عمرو موسى كتب أثناء أيام العزل بأحد المستشفيات الحكومية مقال تحت عنوان "في قبضة كورونا"، لافتا أنه ألقى الضوء على تأثير هذه الجائحة في العالم من جانب، وما يتوجب علينا فعله من جانب أخر وشرح وجهة نظره في ضرورة إعادة التفكير في تركيز جهود إصلاح النظام الدولي، وتعزيز الاستثمار في مجال الصحة العامة، والمصل والدواء، والمستشفى والطبيب.

وتابع، المقال سجل روشتة مهمة للتعامل مع مثل هذه الجوائح.. الخلاصة هنا إننا أمام رجل إعتاد أن يتعامل بكل جدية مع كل موضوع رجل نتعلم منه كيف تدار الأزمات وبحكمة.. بتمني من المولي عز وجل أن يتمم شفاء عمرو موسي هو وحرمه وبطلب من كل محبيه أن يدعوا له بالشفاء لكي يتجاوز هذه الأزمة.

أخبار تهمك

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

في وجود الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والفرق المتأهلة

منذ أقل من ساعتين

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ ثلث ساعة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الكشف عن قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

ليس سانت إيتيان.. عرض فرنسي جديد للتعاقد مع مصطفى محمد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يشترط على مصطفى محمد للموافقة على رحيله

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 م

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

09:31 م

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

04:18 م

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

10:29 م

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى