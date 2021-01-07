رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب شخصية خطيرة ويجب إقصاؤه من السلطة

الخميس 07/يناير/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
وكالات

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى إقصاء رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، من السلطة، واصفة إياه بـ"الشخصية شديدة الخطر".

 

وقالت بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الخميس، إن "رئيس الولايات المتحدة تسبب أمس في انتفاضة مسلحة ضد أمريكا"، مشيرة إلى أن ترامب "اتخذ إجراءات تخريبية".

 

وأضافت: "الرئيس الأمريكي شخصية خطيرة جدا وينبغي ألا يتولى هذا المنصب، هذا الأمر يمثل أولوية عاجلة".

 

وطالبت بيلوسي بـ"الإقصاء الفوري" لترامب من السلطة بموجب التعديل الـ25 لدستور الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الديمقراطيين يمارسون ضغطا من أجل عزله، وأكدت أن هناك إمكانية لإطلاق عملية مساءلة جديدة بحقه.

 

وشددت رئيسة مجلس النواب على أنها تتوقع قرارا سريعا من نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، حول توليه السلطة وفقا للتعديل الـ25 من أجل إبعاد ترامب من البيت الأبيض.

 

واعتبرت بيلوسي، تعليقا على أحداث الأربعاء، أن ترامب يمثل تهديدا "فتاكا" بالنسبة للأمريكيين والديمقراطية في الولايات المتحدة، فيما وصفت الأشخاص الذين اقتحموا مقر الكونغرس بالإرهابيين".  

 

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء أمس الأربعاء، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

 

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

 

واليوم أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم على خلفية هذه الأحداث، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونغرس لعزل الرئيس عن السلطة.

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