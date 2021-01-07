المنصورة ضيفاً على الأوليمبي في القسم الثاني

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يحل نادي المنصورة ضيفاً ثقيلاً على نادي الأوليمبي السكندري في قمة الأسبوع السابع من دوري القسم الثاني المصري وتحديداً المجموعة الثالثة "بحري".

وستنطلق صافرة بداية المباراة غداً الجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً على ملعب "عز الدين يعقوب" بالإسكندرية.

ويطمح لاعبي الأوليمبي بقيادة أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول، في تحقيق الفوز بمباراة الغد ليستمروا في تقديم نتائج إيجابية هذا الموسم، و الأستمرار في الضغط على المتصدر نادي أبو قير للأسمدة.

ويحتل الفريق السكندري المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة جمعهم خلال 6 مباريات، بينما يحتل المنصورة المركز التاسع برصيد 7 نقاط جمعهم خلال 6 مباريات أيضاً.

وأقتنص الأوليمبي نقطة ثمينة الجولة الماضية على حساب بلدية المحلة بعدما أنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتعادل المنصورة أيضاً أمام فريق الحمام الجولة الماضية ويعد هذا التعادل مخيب للأمال بالنسبة لجماهير نادي المنصورة.

