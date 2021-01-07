المنصورة ضيفاً على الأوليمبي في القسم الثاني

الخميس 07/يناير/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
شادي محمد
يحل نادي المنصورة ضيفاً ثقيلاً على نادي الأوليمبي السكندري في قمة الأسبوع السابع من دوري القسم الثاني المصري وتحديداً المجموعة الثالثة "بحري".
وستنطلق صافرة بداية المباراة غداً الجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً على ملعب "عز الدين يعقوب" بالإسكندرية.
ويطمح لاعبي الأوليمبي بقيادة أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول، في تحقيق الفوز بمباراة الغد ليستمروا في تقديم نتائج إيجابية هذا الموسم، و الأستمرار في الضغط على المتصدر نادي أبو قير للأسمدة.
ويحتل الفريق السكندري المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة جمعهم خلال 6 مباريات، بينما يحتل المنصورة المركز التاسع برصيد 7 نقاط جمعهم خلال 6 مباريات أيضاً.
وأقتنص الأوليمبي نقطة ثمينة الجولة الماضية على حساب بلدية المحلة بعدما أنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتعادل المنصورة أيضاً أمام فريق الحمام الجولة الماضية ويعد هذا التعادل مخيب للأمال بالنسبة لجماهير نادي المنصورة.

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة مدوية لسيراميكا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ 33 دقيقة

في وجود الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والفرق المتأهلة

منذ ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يقرر البقاء ويرفض الإغراءات

منذ يوم

عرض جديد من الأهلي لإعادة عمار حمدي

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد من الدوري السعودي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

ليس سانت إيتيان.. عرض فرنسي جديد للتعاقد مع مصطفى محمد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمه

منذ ساعة و نصف

جماهير ليفربول تواصل الإنقلاب على صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

04:18 م

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

06:02 م

عاجل.. مصطفى محمد يتراجع في صراعه مع الزمالك

08:57 م

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى