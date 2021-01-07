زيدان يحسم مصير نجمي ريال مدريد

الخميس 07/يناير/2021 - 09:59 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حسم قراره من رحيل نجمي الفريق الإسباني فرانشيسكو إيسكو والصربي لوكا يوفيتش خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت صحيفة  ABCالإسبانية إلى أن إيسكو يفكّر في الرحيل لأنه يرغب في المشاركة في بطولة اليورو لكنّ زيدان أخبره أنه سيعتمد عليه ويمنحه الدقائق حتى يستعيد مستواه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان منح لوكا يوفيتش الضوء الأخضر من أجل الرحيل عن الملكي في يناير الحالي بينما يُصر ماريانو دياز على الاستمرار علماً بأن المدير الفني الفرنسي لا يستطيع الإعتماد على كليهما في وجود بنزيما.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن يوفيتش يرغب في اللعب أكثر واكتساب المزيد من الخبرة وأنه هناك اهتمام من أندية ميلان الإيطالي وآينتراخت فرانكفورت الألماني وولفرهامبتون الإنجليزي ويجب عليه أن يقرر خطوته المقبلة.

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